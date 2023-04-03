Жители Кизлярского района отправили в зону СВО машину УАЗ

От жителей Кизлярского района и города Кизляра в зону СВО передали внедорожник УАЗ улучшенной комплектации. Машина адаптирована для участия в боевых действиях.

В церемонии передачи автомобиля приняли участие глава Кизлярского района Аким Микиров, мэр Кизляра Александр Шувалов, врио военного комиссара Рамазан Курамагомедов, помощник депутата ГосДумы РФ Абдулхакима Гаджиева Абас Кебедов, главврач «Кизлярской ЦРБ» Кутбудин Газиев, координатор волонтеров «Бессмертного полка онлайн» по Дагестану Эльдар Кадиев и другие официальные лица.

«Уверен, что внедорожник поможет нашим ребятам более эффективно выполнять боевые задачи. Мы желаем им скорейшей Победы», — сказал глава Кизлярскогор района Аким Микиров. Он также выразил признательность всем жителям района, активно участвовавшим в сборе средств на приобретение автотранспорта.