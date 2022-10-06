Жители Кизлярского района из разных уголков России возвращаются на родину и едут в военкомат

Они понимают, что защита Родины – это долг настоящих мужчин и готовы поддержать своих братьев и друзей, которые сегодня на передовой.

«Это хороший показатель мужества и правильного воспитания в семье», — отмечает глава Кизлярского района Аким Микиров.

Одни являются в военкомат по повестке, другие идут добровольцами. Как, например, Виктор и Владимир — жители села Крайновка Кизлярского района. Каждый из них занимается традиционным промыслом — рыбной ловлей. Парни считают, что только море и армия по-настоящему закаляют мужчину, а если Родина зовет, надо идти.

Виктору повестка пришла в конце прошлой недели, а Владимира мобилизовали по его собственному желанию. Он пошел защищать Родину вслед за страшим братом Михаилом, который ранее ушел добровольцем.

Жители сел Кизлярского района являются достойным примером настоящих дагестанцев, которых воспитывали истинными патриотами. Эти славные традиции они сегодня передают своим детям.

Среди мобилизованных есть врачи, учителя, работники муниципальной службы. Так, например сотрудник Большезадоевской сельской администрации Эльдар и Валентин — начальник одного из отделов администрации Кизлярского района. Когда ребятам пришли повестки они, не задумываясь, передали дела и ушли вместе с другими резервистами.

Образцами настоящих патриотов в процессе мобилизации показали себя многие жители Кизлярского района, среди них можно отметить Нажмудина (с. Рыбалко), Шамиля (с. Крайновка), Руслана (с. Большой Бредихин), Андрея (бывший СОГовец) и данный список можно продолжать именами достойных выходцев из Кизлярского района. Эти крепкие духом мужчины, настроенные на Победу, вставали в строй с улыбками и делились с будущими однополчанами боевым опытом: «Братья, там обычная мужская работа».