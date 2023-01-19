Жители Избербаша и прилегающих территорий теперь смогут проходить обследование лёгких на высокотехнологичном уровне

Современный цифровой рентгенаппарат с томографом появился в межрайонном Избербашском противотуберкулёзном диспансере. Он был поставлен региональным Минздравом на смену изношенной технике.

Аппарат «Дуограф» на два рабочих места будет служить для диагностики туберкулёза как у жителей Избербаша, так и соседних районов — Кайтагского, Каякентского, Дахадаевского и Сергокалинского. Способствовать раннему выявлению опасной инфекции, чтобы пациентов можно было вовремя пролечить, не допуская тяжелых осложнений.

Источник: https://t.me/minzdravrd/2033?single