Здравоохранение

Жители Избербаша и прилегающих территорий теперь смогут проходить обследование лёгких на высокотехнологичном уровне

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Современный цифровой рентгенаппарат с томографом появился в межрайонном Избербашском противотуберкулёзном диспансере. Он был поставлен региональным Минздравом на смену изношенной технике.

Аппарат «Дуограф» на два рабочих места будет служить для диагностики туберкулёза как у жителей Избербаша, так и соседних районов — Кайтагского, Каякентского, Дахадаевского и Сергокалинского. Способствовать раннему выявлению опасной инфекции, чтобы пациентов можно было вовремя пролечить, не допуская тяжелых осложнений.

Источник: https://t.me/minzdravrd/2033?single

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