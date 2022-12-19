Общество

Жители Гумбетовского района отправили в зону СВО сушеную колбасу и курагу

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Очередная партия гуманитарной помощи, собранная гумбетовцами, отправилась в зону СВО на Украине. В посылках разложена лучшая дагестанская продукция: сушеная колбаса, курага, урбеч, сушеное мясо.

Активист из села Цилитль Исмаил Аликиличов сообщил, что собранная жителями их села гуманитарная помощь была доставлена до колонны машин, отправляющихся в зону СВО.
Гуманитарный груз сопровождает председатель Гумбетовского районного отделения ВООВ «Боевое братство», заслуженный наставник молодёжи РД, участник Афганской войны Магомедрасул Сулейманов.

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