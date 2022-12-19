Жители Гумбетовского района отправили в зону СВО сушеную колбасу и курагу

Очередная партия гуманитарной помощи, собранная гумбетовцами, отправилась в зону СВО на Украине. В посылках разложена лучшая дагестанская продукция: сушеная колбаса, курага, урбеч, сушеное мясо.

Активист из села Цилитль Исмаил Аликиличов сообщил, что собранная жителями их села гуманитарная помощь была доставлена до колонны машин, отправляющихся в зону СВО.

Гуманитарный груз сопровождает председатель Гумбетовского районного отделения ВООВ «Боевое братство», заслуженный наставник молодёжи РД, участник Афганской войны Магомедрасул Сулейманов.