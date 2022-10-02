Жители Гумбетовского района оказывают помощь мобилизованным

Жители поселений Гумбетовского района оказывают помощь военнообязанным, которые отправились в центр подготовки после объявления Президентом России, Верховным Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Представители Гумбета доставили до центра подготовки теплую одежду, обмундирование и другие личные вещи, чтобы мобилизованные были обеспечены всем необходимым. Напомним, что глава Гумбетовского района Галип Галипов возглавляет мобилизационную комиссию района и держит на личном контроле данный вопрос, по его инициативе прошли сборы гуманитарной помощи для новых регионов России, освобождённых от неофашизма.