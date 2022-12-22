Жители города Дагестанские огни навсегда избавятся от проблем теплоснабжения

Дагестан впервые участвует в программе по модернизации объектов ЖКХ Фонда национального благосостояния. В рамках определенного для республики лимита в размере 3 млрд рублей одобрены заявки по двум проектам: «Реконструкция системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни» и «Строительство блочно-модульных котельных и тепловых сетей в г. Кизилюрте». Благодаря данному финансированию город Дагестанские Огни сможет решить многолетнюю проблему с теплоснабжением и получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.