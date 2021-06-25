Как сообщает ЦУР РД, после инцидента, в котором в открытый люк на одной из улиц города чуть не упал малолетний ребенок, горожане не в шутку обеспокоились опасностью данной проблемы.
В минувшие выходные жительницей города в соцсети Инстаграм был опубликован пост-обращение, в котором она рассказала об имеющейся проблеме. Под публикацией была отмечена страница Центра управления регионом Республики Дагестан.
Сотрудники Центра оперативно отреагировали на данную публикацию, связались с мэрией города Дагестанские Огни, которое в свою очередь в течение считанных часов решило имеющуюся проблему.
Напомним, что ЦУР РД круглосуточно мониторит и обрабатывает обращения дагестанцев в социальных сетях, находя быстрое и эффективное решение.
Жители ДагОгней обратились в ЦУР РД по проблеме не закрытых люков
Как сообщает ЦУР РД, после инцидента, в котором в открытый люк на одной из улиц города чуть не упал малолетний ребенок, горожане не в шутку обеспокоились опасностью данной проблемы.