Жители ДагОгней обратились в ЦУР РД по проблеме не закрытых люков

Как сообщает ЦУР РД, после инцидента, в котором в открытый люк на одной из улиц города чуть не упал малолетний ребенок, горожане не в шутку обеспокоились опасностью данной проблемы.

В минувшие выходные жительницей города в соцсети Инстаграм был опубликован пост-обращение, в котором она рассказала об имеющейся проблеме. Под публикацией была отмечена страница Центра управления регионом Республики Дагестан.

Сотрудники Центра оперативно отреагировали на данную публикацию, связались с мэрией города Дагестанские Огни, которое в свою очередь в течение считанных часов решило имеющуюся проблему.

Напомним, что ЦУР РД круглосуточно мониторит и обрабатывает обращения дагестанцев в социальных сетях, находя быстрое и эффективное решение.

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