Культура

Жители Дагестана станут героями проекта «Цвет нации»

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Проект документальных фильмов о ярких представителях народов России «Цвет нации» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проекта уже проходят в Дагестане.

Героями фильмов станут гид Муртазали Магомедов, канатоходец Асхабали Гасанов и Физули Сефербеков, который пытается сохранить ковроткачество.

По словам генерального продюсера проекта Дамира Гайфуллина, в общей сложности будет выпущено девять фильмов о героях, которые являются гордостью своей национальности и «цветом» нашей страны.

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