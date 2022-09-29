Жители Дагестана станут героями проекта «Цвет нации»

Проект документальных фильмов о ярких представителях народов России «Цвет нации» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проекта уже проходят в Дагестане.

Героями фильмов станут гид Муртазали Магомедов, канатоходец Асхабали Гасанов и Физули Сефербеков, который пытается сохранить ковроткачество.

По словам генерального продюсера проекта Дамира Гайфуллина, в общей сложности будет выпущено девять фильмов о героях, которые являются гордостью своей национальности и «цветом» нашей страны.