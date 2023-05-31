Жители Дагестана смогут выявить новообразования на самых ранних стадиях

В рамках осмотра межучреждений столицы глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом строительства Центра ядерной медицины на базе РКБ.

Здесь будет функционировать отделение радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

Это позволит на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, выявить новообразование размером до 3 миллиметров. Важным плюсом ПЭТ/КТ является то, что одно единственное исследование позволяет за 15-20 минут выявить очаги опухолевого процесса.

В настоящее время в центре завершаются отделочные работы, до конца июня завершатся и все строительные. Далее объект должен будет пройти инспекцию Ростехнадзора, получить лицензию, после чего будет готов к открытию.