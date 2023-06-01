Жители Дагестана смогут выявить новообразования на самых ранних стадиях

31 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» в городе Махачкала.

Премьер-министр осмотрел несколько отделений больницы, побеседовал с пациентами и коллективом учреждения. Отдельно Абдулмуслимов осмотрел корпус строящегося Центра ядерной медицины, который будет иметь в своём составе отделение радионуклидной диагностики для проведения исследований современным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

По словам врача-рентгенолога Бориса Кесаева, это позволит на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, выявить новообразование размером до 3 миллиметров.

Данная процедура будет проводиться при первичном обращении пациента и больным после диагностики.