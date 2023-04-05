Жители Дагестана приглашаются к участию в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России»

4 апреля стартовал пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Для руководителей из России и зарубежья это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны.

Принять участие в нем могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на официальном сайте лидерыроссии.рф. В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

Как известно, по итогам прошедшего в рамках федерального проекта Всероссийского конкурса менеджеров «Лидеры России», нацеленного на воспитание современных и грамотных руководителей, дагестанка Эльнара Исламова, пройдя сложные испытания, стала победителем.

Глава республики Сергей Меликов, поздравляя Эльнару Исламову, отметил, в частности, отметил: «Это отличный федеральный проект, который выявляет современных и компетентных руководителей.

Знаю, что конкурс предполагает нелегкие испытания, и чтобы пройти их нужны гибкий ум, умение решать сложные задачи и вести за собой команду. Горжусь, что, проявив все эти качества, в числе 106 победителей оказалась и наша землячка. Дагестан даёт стране чемпионов не только в спорте, но и в интеллектуальных конкурсах. Мы со своей стороны будем помогать людям и дальше раскрывать потенциал и добиваться успехов в выбранных сферах!»

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры. Дополнительная информация о новом сезоне конкурса «Лидеры России» на сайте лидерыроссии.рф