Жители Буршага проходят вакцинацию

В Агульском районе, несмотря на отдаленность населенных пунктов, выездная бригада Агульской ЦРБ организует прививочные пункты в каждом селе. Жители села Буршаг еще в прошлом году получили вакцину от COVID-19.

Рамазанов Алавудин Абдулмаликович, директор Буршагской средней школы, стал одним из первых, кто привился в селе от коронавируса. Он рассказал нам о своем решении и реакции организма на прививку.

— В прошлом году, в начале сентября, у нас заболела почти вся семья, у меня была температура, слабость, отдышка. Приехал в районную больницу сделать флюорографию, по результатам у меня была двухсторонняя пневмония. Такие результаты были и у моей матери. Мы сразу поехали в Каспийск на КТ, результат подтвердился, легкие были поражены на 25%, нас уложили сразу в городскую центральную больницу. В первую неделю я очень плохо себя чувствовал: температура не спадала, еще отдышка беспокоила. А по поводу вакцины «СПУТНИК-V» нас информировали до болезни, хотя со стороны было очень много информации, что есть побочные эффекты. Но я знал, что, работая в школе, должен думать о защите других людей, а не только о себе. Чем колоть 14 дней антибиотики, лучше один раз получить вакцину и быть уверенным.

Наибет Гасукаева