Жители Буйнакского района вносят свой вклад для поддержки бойцов

Жители Буйнакского района в очередной раз проявляют инициативу и совместно с главами сельских поселений изъявляют желание внести свой вклад для наших мобилизованных бойцов.

Так, глава села Новый Кумух Абдурахман Алхлав выехал в центр подготовки военнослужащих, где сейчас проходят обучения наши земляки.

Они лично передали необходимые комплекты вещей для бойцов и тепло пообщались с ними. В комплекты вещей входили — зимняя одежда, термобельё, спальные мешки, коврики, обувь зимняя и другое.

«Искренне рад, что мы, жители Буйнакского района, действуем сплочённо, как настоящие патриоты. Спасибо всем, кто принял участие в формировании посылок нашим землякам!», — говорит Абдурахман Алхлаев.