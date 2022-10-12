Герои Z

Жители Буйнакского района вносят свой вклад для поддержки бойцов

Оставить комментарий

Жители Буйнакского района в очередной раз проявляют инициативу и совместно с главами сельских поселений изъявляют желание внести свой вклад для наших мобилизованных бойцов.

Так, глава села Новый Кумух Абдурахман Алхлав выехал в центр подготовки военнослужащих, где сейчас проходят обучения наши земляки.

Они лично передали необходимые комплекты вещей для бойцов и тепло пообщались с ними. В комплекты вещей входили — зимняя одежда, термобельё, спальные мешки, коврики, обувь зимняя и другое.

«Искренне рад, что мы, жители Буйнакского района, действуем сплочённо, как настоящие патриоты. Спасибо всем, кто принял участие в формировании посылок нашим землякам!», — говорит Абдурахман Алхлаев.

Также читают:

Сергей Меликов прибыл на международный благотворит...
Организаторы «Зеленой премии» продлили прием заяво...
Делегация из Гумбетовского района приняла участие ...
Депутаты Дербента дополнили наборы для мобилизован...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.