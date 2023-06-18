Жители Буйнакска оказывают помощь в ликвидации последствий стихии

В здании администрации города ведётся прием заявлений от пострадавших в результате стихийного бедствия произошедшего 17 июня.

Санитарная очистка города после стихийного бедствия продолжается. К уборке привлечены сотрудники администрации, волонтеры, студенты Дагестанского Исламского Университета имени Сайфулла-кади и неравнодушные жители. Благодаря активной работе, большая часть города уже приведена в порядок. К работам привлечены работники администрации, учащиеся профессиональных образовательных учреждений и структурных подразделений.

Глава города Исламудин Нургудаев лично встречается с жителями пострадавшими от стихийного бедствия, а также проводит осмотр повреждённых домовладений.