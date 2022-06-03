Жители Бердянска Запорожья Украины тепло восприняли оказанное им внимание

Сегодня ранним утром, 3 июня, дагестанская делегация вернулась домой из Украины. В Бердянск был доставлен российский гуманитарный груз под эгидой партии «Единая Россия» и благотворительного фонда «Чистое сердце».

Напомним, что в сборе гуманитарного конвоя приняли участие сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели республики среди которых были представители Кизлярского района, собравшие 10 большегрузов товаров первой необходимости и продукты питания. Помощь также поступила от других регионов России.

Основная цель, которую ставили перед собой организаторы акции «Своих не бросаем» — порадовать юных жителей Бердянска, недавно освобожденного от неонацизма. Так, 1 июня, в Международный день защиты детей организовали масштабный праздник, к которому также со своей программой присоединились гости из Дагестана.

На Приморской площади города, работали артисты и аниматоры. Здесь же развернули свою площадку кизлярцы. Кулинарный виртуоз из Кизлярского района Газимагомед Газимагомедов приготовил 6 больших казанов плова. Две с половиной тысячи горожан с удовольствием отведали и высоко оценили угощение из кизлярского риса. Дагестанцы и здесь показали себя единой командой. Пока одни стояли на раздаче основного блюда, вторые резали хлеб и овощи, третьи следили за процессом приготовления риса, а четвертые контролировали общий порядок. В это время на сцене звучала зажигательная лезгинка и патриотические песни, за что дагестанские артисты получили много положительных отзывов от жителей Запорожья.

В честь праздника Анвар Нурлумбаев, Наргиза Маммаева исполнили Гимн России, им подпевал Мухаммад Рахман Курбанов. Хочется отметить, что сами бердянцы вместе с артистами напевали слова гимна. Как отметил Глава Кизлярского района Аким Микиров, бердянцы тепло восприняли оказанное им внимание. «Хочу поблагодарить жителей Бердянска за теплый прием, гостеприимство и отзывчивость. К нашей делегации подходили жители города и говорили простые слова признательности за протянутую руку помощи.

Самая высокая оценка организованной нами программы — улыбки на лицах детей. Судя по их смеху, радостным возгласам и горящим от счастья глазам нам удалось подарить им праздничное настроение. В Бердянск юные читатели нашей районной библиотеки направили в дар детскую познавательную литературу. От учащихся Кизлярского района и медицинского персонала центральной районной больницы, военнослужащим передали треугольники с наилучшими пожеланиями под названием «Письмо солдату», — сказал А.В. Микиров.

В честь праздника военнослужащие разрешили детишкам сделать фотографии и побывать внутри спецтехники. Часом ранее в городской мэрии прошло официальное мероприятие, где все внимание актива города было приковано к делегации гостей.

После приветствия сторон по поручению Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрея Турчака за участие в гуманитарном конвое вручили Благодарности Главе Кизлярского района Акиму Микирову, депутату Народного Собрания Республики Дагестан Вагифу Абдуллаеву, депутату Собрания депутатов МР «Кизлярский район» Шамилю Джамалудинову и индивидуальному предпринимателю «Али Мубарак» Гаджимагомеду Гаджимагомедову и другим участникам делегации. Церемонию провел депутат ГосДумы от фракции «Единая Россия» Ризван Курбанов. Он также отметил грамотами и подарками местных школьниц. Сёстры Анна и Полина Бойко в числе первых в Беряднске выбрали пророссийскую позицию и участвовали в параде Победы на 9 Мая, который прошел в Севастополе.

Кульминацией всей программы стал профессиональный салют. Под гимн России в небо выпустили свыше пятисот залпов. Для жителей Бердянска праздник по-настоящему стал всенародным. После долгих лет притеснения неонацистами, они, наконец, могли без опаски наслаждаться культурной программой со своими семьями. Как было отмечено, гости из Дагестана сделали праздник грандиозным не только для детей, а также для взрослых.