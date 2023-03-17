Жителей Махачкалы приглашают на «ЭКО-пикник»

18 и 19 марта в Махачкале пройдет «ЭКО-пикник». Мероприятие будет включать в себя уборку Эльтавского леса, пикник, мастер-классы на тему экологии и развлекательную программу. «Во время мероприятия мы проведем уборку в Эльтавском лесу и установим контейнеры для сортировки мусора. Для детей пройдут обучающие лекции на тему экологии и оказания первой медицинской помощи. Кроме этого предусмотрена развлекательная программа с ярмаркой, музыкой, конкурсами, аниматорами и мастер-классами, которая будет интересна как взрослым, так и детям. Также гостей ждет вкуснейший плов от шеф-повара, веревочный парк и многое другое», — рассказали в администрации города.

Организаторами выступают Street Event – подразделение компании Coffee Street Service при поддержке Администрации города Махачкалы, Управления спорта, туризма и делам молодежи, Минмолодежи РД и других. О целях проведения мероприятия изданию «Мирмол» рассказал операционный директор компании Coffee Street Service Камиль Джахаев. «У нас была задача привести в порядок город. Дагестан – прекрасная, красивая республика, от туристов много отзывов о людях, их доброте и отзывчивости. Многие отвыкли от того, что человек может быть искренним, добрым, открытым, а в нашей республике это все есть. Но есть у нас серьезная проблема, которая видна не только в Махачкале, а по всему Дагестану. Когда ты приезжаешь в горы, в села, то понимаешь, что это катастрофа, связанная с тем, что людям некуда девать мусор. Такая же ситуация и на пляжах. Иногда там можно увидеть, как наши люди, например, поев арбуз, бросают все и уходят. Что-то случилось с людьми, и это надо менять. Наша задача на этом мероприятии дать понять людям, что мы не последнее поколение на планете. Нашим детям надо оставить планету живой, не утопающей в мусоре. Чтобы они не видели ту же форель только на картинке, а в реке пластиковые бутылки. Мы должны дать понять людям, что тот мусор, который сегодня использует человечество, во-первых, очень вреден. Во-вторых, его очень сложно утилизировать. В Дагестане, к сожалению, нет культуры утилизации и поддержания чистоты природы. Если хотя бы 10 человек благодаря нашему мероприятию задумаются об этом, то мы уже сделали большой шаг. Если не поднимать эти вопросы, то точно ничего не изменится», — подчеркнул Джахаев.

Стоит сказать, что эко-пикники планируется проводить ежемесячно до ноября включительно. «Мы будем выбирать различные локации, наводить там порядок. Будем оставлять после себя урны с раздельным сбором мусора. Мы совместно с Администрацией города договорились с компаниями, которые занимаются переработкой отходов, что они будут следить за этим мусором. То есть не случится такого, что просто приедет одна машина и сгрузит этот мусор в одну кучу», — пояснил соорганизатор мероприятия.