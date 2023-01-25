Житель Цунтинского района обратился к главе Дагестана с просьбой заменить аварийные электростолбы в муниципалитете. По его словам, ремонт электросетей не проводился с 1970 года.

Сергей Меликов обещал поднять этот вопрос на встрече с руководством компании «Россети».

«Необходимо вложение компании, в том числе в Цунтинском районе. У нас износ инфраструктуры составляет 100%, есть столбы, которым под 80 лет. В высокогорных районах это становится болезненно для жителей, где электричество является еще и средством для обогрева жилища», – сказал глава региона.

Он поручил первому вице-премьеру Манвелу Мажонцу подготовить справку. Она будет обсуждена с руководством «Россетей», в программу повышения надежности электросетей внесут корректировки с учетом обращений жителей региона.