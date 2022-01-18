Житель села Тпиг рассказал о перенесенном коронавирусе

По мере того, как число переболевших ковидом растет, а сам коронавирус при этом не думает никуда уходить, а иногда еще и довольно сильно мутирует, все больше людей задается вопросом, нужно и можно ли им привиться от SARS-CoV-2.

Мифы и предположения сбивают людей с толку, вызывают много паники, дискуссий и всплеск количества антипрививочников. Тем временем третья волна пандемии распространяется с огромной скоростью, новые штаммы очень заразны и больницы уже не справляются с потоком заболевших.

О том, как развивалась болезнь, что пришлось пережить и что помогло выздороветь, рассказывает Рамазанов Гасан из села Тпиг Агульского района, 56 лет, проходивший лечение в 2021 году с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония, covid+.

«Сейчас я дома. Провел в больницах 2 месяца, врачи уже думали, что не выкарабкаюсь. На себе ощутил все «прелести» этого вируса: температура 41°С, поражение легких 85%, палата интенсивной терапии, кислородная поддержка.

С самого начала пандемии я очень серьезно к этому отнесся. Досконально следил за своим состоянием, ходил в маске, обрабатывал руки и поверхности, с которыми соприкасался, подготовил документы для прохождения вакцинации, но не успел и подхватил этот вирус.

В один из будних дней проснулся с легким недомоганием, температурой 37,3 и небольшой ломотой в теле. Не пошел на работу, а отправился в поликлинику, надеясь, что ничего серьезнее банальной простуды у меня быть не может.

Врач осмотрел меня и уложил в ЦРБ, однако после проведения назначенного лечения не было улучшения. Была только высокая температура и состояние слабости. Поэтому направили в республиканскую инфекционную больницу, оттуда перенаправили в госпиталь.

Первую неделю пребывания в госпитале почти не помню – было тяжело. Не ходил, не вставал, лежал на животе. Врачи говорили, что все сложно. Постоянно ставили уколы, капали. Врач то и дело подходил, проверял сатурацию, слушал меня. Я три недели дышал с помощью кислородной поддержки».

Самое страшное для Гасана позади. Однако из этой болезни без потерь для здоровья выйти не удалось. Долгое время проходил реабилитацию по восстановлению для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Каждому человеку процедуры подбираются индивидуально.

«Я очень благодарен врачам и всему медперсоналу. Они профессионально выполняли свою работу, с заботой относились к каждому пациенту. Я видел, как они стремились всем помочь, подбадривали и даже шутили.

Врачам сейчас очень тяжело, нагрузка колоссальная, да и в СИЗах очень тяжело работать, – отметил Гасан. – Хочу обратиться к жителям района, внимательнее относитесь к себе и своему здоровью, берегите себя и своих близких. Болезнь развивается стремительно, поэтому нужно обращать внимание даже на малейшее недомогание. Неизвестно, как коронавирус будет протекать именно у вас, какие симптомы проявятся, насколько сильно будут поражены легкие. Нужно постараться предотвратить развитие болезни. И самое главное вовремя вакцинироваться.

В этом у меня не осталось никаких сомнений! Сегодня я готов полностью довериться врачам и пройти вакцинацию! Классическая двухкомпонентная вакцина от коронавируса подтвердила свою эффективность и формирует достаточно сильный иммунитет, чтобы защитить от новых штаммов. А еще есть такое понятие, как групповой иммунитет. Поэтому после вакцинации ковид вы перенесете легче, даже если заболеете новым штаммом».

Источник: Пресс-служба Агульского района