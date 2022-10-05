Общество

Житель села Шушия Новолакского района, узнав, что его ждет повестка, вылетел из Москвы

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Вчера, 4 октября, в с. Шушия Новолакского района прошли проводы резервиста Гамида Гаджиева. Его проводить собрались семья, близкие, родственники, молодежь села, а также глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев.

Ранее Гамид служил по контракту. И только 2 недели тому назад истек срок контракта. После этого парень выехал в Москву для поиска работы и заработков.

Пару дней назад родственники сообщили парню, что ему принесли повестку. Гамид не стал дожидаться очередных рейсов и сразу вылетел, чтобы принять повестку и направиться в зону СВО.

Гамид отметил, что проблемы с правоохранительными органами ему не нужны и он, как настоящий дагестанец и горец, должен защитить свою великую и могущественную Родину, которой гордится.

А мы желаем нашим отважным и смелым ребятам показать настоящий дагестанский дух на поле боя, защитить народ Донбасса и вернуться с успешно выполненными задачами, поставленными Президентом РФ В. Путиным.

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