Общество

Житель Дагестанских Огней Расул Гусейнов спас тонувших в море серферов

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На прошлой неделе 16-летний юноша родом из села Урзиг Табасаранского района в городе Дагестанские Огни спас двоих серферов, тонувших в море. Находясь с братом на пляже, он заметил как в море начали тонуть два человека. Расул, не раздумывая, бросился их спасать. Одному он помог забраться на доску и доплыть до берега, а второго дотащил до берега сам.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде, глава Табасаранского района Магомед Курбанов наградил Почетной грамотой и именными часами главы муниципалитета Расула Гусейнова. Отметив, что гордится таким земляком, руководитель муниципалитета поблагодарил парня за смелость и мужество и подчеркнул, что именно такие юноши должны быть примером для подрастающего поколения.

Источник: Мирмол

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