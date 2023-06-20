Житель Дагестанских Огней Расул Гусейнов спас тонувших в море серферов

На прошлой неделе 16-летний юноша родом из села Урзиг Табасаранского района в городе Дагестанские Огни спас двоих серферов, тонувших в море. Находясь с братом на пляже, он заметил как в море начали тонуть два человека. Расул, не раздумывая, бросился их спасать. Одному он помог забраться на доску и доплыть до берега, а второго дотащил до берега сам.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде, глава Табасаранского района Магомед Курбанов наградил Почетной грамотой и именными часами главы муниципалитета Расула Гусейнова. Отметив, что гордится таким земляком, руководитель муниципалитета поблагодарил парня за смелость и мужество и подчеркнул, что именно такие юноши должны быть примером для подрастающего поколения.

Источник: Мирмол