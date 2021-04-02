Житель Агульского района рассказал, почему сделал прививку от коронавируса

С каждым днем растет количество получающих прививку от Сovid-19. Минздравом было отмечено, что в первоочередную группу входят граждане старше 60 лет, которые находятся в группе риска. Чтоб узнать мнение людей преклонного возраста о вакцинации, поговорили с жителем села Хутхул Рамазаном Гасановичем. И вот что он нам рассказал.

«Долго сомневался, сделать прививку или нет. Я прежде расспросил многих своих знакомых и родственников и тех, кто уже перенес эту болезнь, и пришел к выводу, что надо привиться, чтоб уберечь себя и свое окружение.

В райбольнице перед первой вакцинацией терапевт расспросил про аллергию и хронические заболевания, измерил давление. Сестра мне сделала укол, ничего необычного в этом нет, обычный укол как от гриппа и т.д. Если говорить о состоянии после вакцинации, то была некоторая слабость, а может это мне и показалось или внушил, осознавая, что мне сделали вакцинацию. Повышения температуры не наблюдалось хотя и не мерил, по своему состоянию чувствовал, что ее нет. Вторую прививку сделал как положено через 21 день. Чувствую себя нормально. Пришла уверенность, что никакой ковид меня не возьмет», — сказал Рамазан Исмаилов.

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