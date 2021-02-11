Переболевший COVID-19 рассказал о вакцинации

На протяжении 2020 года и по сей день страшный недуг COVID-19 так или иначе коснулся всех. На сегодняшний день перед населением остро стоит вопрос: вакцинироваться от него или нет? В этом плане будет полезно получить информацию от людей, которые на личном опыте пережили все тяготы этой болезни. Одним из них является наш земляк Курбанмагомед Абдуллаев, ныне живущий в Москве.

— Здравствуйте, Курбанмагомед Зейнудинович, насколько я знаю, вы один из тех, кому пришлось столкнуться с этой инфекцией. Расскажите, пожалуйста, где вы могли ее прихватить и как перенесли? Ваше мнение насчет вакцинации?

— Здравствуйте! Про COVID слышали и знаем. Изначально, когда началась эпидемия, не верилось, что это действительно правда, что есть такая серьёзная болезнь. Казалось, что всё это дурной сон.

Когда объявили карантин, многие работодатели отпустили своих работников на карантин. Но наша организация помогала строить больницу для больных COVIDом, поэтому мы по приказу руководства работали. Старались соблюдать все рекомендации, но всё равно один из наших сотрудников заболел.

Через неделю остальные сотрудники, контактировавшие с заболевшим, один за другим ушли на больничный.

Я заболел внезапно, вечером лёг спать, всё было нормально. Ночью проснулся с высокой температурой до 39.5.

Две недели температура держалась, в больницу меня уложили, лечили дома. В лёгких хрипов не было. Кислород в крови был в норме, как сказал врач больницы, моё состояние, по их мнению, было вполне нормальное для течения этой инфекции. Хотя я себя так не ощущал, пять дней держалась температура 39 — 39.5, а потом 37-38. И всё это сопровождалось сильными болями в теле.

Небольшой кашель прошёл быстро, но боли в теле долго не проходили, состояние было ужасное, не хотелось ни есть, ни пить, ни жить…

После болезни долго восстанавливался, была сильная слабость, боли в груди.

Конечно, решение за каждым человеком индивидуально. Лично я планирую вакцинироваться. Уже сдал анализ крови на антитела, узнаю результат и проконсультируюсь с врачами.

Если будет такая возможность, обязательно сделаю прививку.

Беседовала Салихат Малагусейнова