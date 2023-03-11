Жильцы аварийных общежитий сами станут рабочей группой по принятию решений о переселении

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами аварийных общежитий города Каспийска. На данный момент в городе аварийными признаны 7 общежитий с численностью жильцов в 1,5 тысяч человек.

По итогу обсуждения актуальных проблем в решении вопроса с жильцами и администрацией города Абдулмуслим Абдулмуслимов принял решение о создании рабочей группы для организации и реализации мероприятий переселения граждан из аварийного жилья. Деятельность группы будет под личным контролем вице-премьера. Кроме того в неё войдут сами жильцы аварийных общежитий.