Общество

Жильцы аварийных общежитий сами станут рабочей группой по принятию решений о переселении

Оставить комментарий

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами аварийных общежитий города Каспийска. На данный момент в городе аварийными признаны 7 общежитий с численностью жильцов в 1,5 тысяч человек.

По итогу обсуждения актуальных проблем в решении вопроса с жильцами и администрацией города Абдулмуслим Абдулмуслимов принял решение о создании рабочей группы для организации и реализации мероприятий переселения граждан из аварийного жилья. Деятельность группы будет под личным контролем вице-премьера. Кроме того в неё войдут сами жильцы аварийных общежитий.

Также читают:

В Дербенте волонтеры помогают пожилым и малоимущим...
Альберт Эседов прокомментировал выделение Дагестан...
Постпредство Дагестана в Москве объявляет кадровый...
Султан Хамзаев отметил необходимость обеспечить ма...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *