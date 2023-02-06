Жильцам сгоревших квартир в Махачкале будет возмещен ущерб

26 января 2023 года в Махачкале в ряде квартир произошел пожар, спровоцированный высоким давлением газа. В связи с этим, Глава Республики Дагестан дал поручение проконтролировать справедливое возмещение причиненного ущерба.

В ходе заседания Оперштаба, которое проходило под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, было отмечено, что оценку ущерба проведет комиссия, ожидается решение страховой компании.

Для объективного определения размера помощи было проведено заседание социальной комиссии совместно с представителями администрации г. Махачкалы по итогам которой пострадавшие были разделены на три группы. Первой группе будет оказана помощь в размере 100-150 тысяч рублей, вторая группа — 50 тысяч рублей, третья группа — 30 тысяч рублей.

Сумма оказания благотворительной помощи от компании Газпром составила 770 тысяч рублей. Эти средства уже перечислены.