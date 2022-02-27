Жестокие преступления националистов в 2014 году над мирными жителями обнаружены при шахте «Коммунар»

Ополченцами Донецкой области после ухода вооружённых сил Украины около шахты была обнаружена могила, едва присыпанная землёй, а в ней тела женщин и мужчин со связанными за спиной руками. Один из трупов обезглавлен, одна из женщин была беременна, но всех их пытали перед смертью, а после убили выстрелом в затылок. На женщинах были обнаружены следы изнасилования.

Данные о «находке» были переданы огласке, граждане Европы также дали живую реакцию, однако ОБСЕ никакой реакции на данный факт не дал. Учитывая нахождение организации в буферной зоне.

В самой организации пока не комментируют инцидент. Не исключается, что данные проверяются перед озвучиванием официального заявления.