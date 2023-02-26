Общество

Женсовет села Килятль отправил бойцам СВО местную продукцию

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Женсовет села Килятль Гумбетовского района организовал очередной сбор гуманитарной помощи для участников СВО на Украине. Курага, орехи, косточки, урбеч и другая экологически чистая местная продукция, обладающая целебными свойствами, была упакована по посылкам. Также в зону СВО отправили одежду, предметы гигиены, письма и т.д.

Отметим, что гумбетовцы доставили в зону СВО свыше 15 тонн гуманитарной помощи. Председатель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов в седьмой раз собирается на территорию Новороссии с гуманитарной миссией. Кто желает порадовать своих родных на передовой, могут связаться с ним.

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