Женсовет Казбековского района собрал теплые покрывала для бойцов СВО

Ранее Советом женщин Казбековского района был объявлен сбор теплых покрывал для отправки военнослужащим в зону СВО. Так, силами женского Совета, представительниц женского отдела просвещения удалось собрать немалое количество теплых покрывал, которые сегодня были отгружены для дальнейшей отправки на передовую.

В свою очередь председатель Совета женщин района Пата Айтемирова поблагодарила всех, поддержавших инициативу женсовета. «Каждая женщина хотела отправить на фронт частичку своего сердечного тепла. Пледов и одеял собралось очень много и сегодня вместе с очередной отправкой, мы отправляем их на фронт. Пусть всем стократно приумножится то добро, которое сделано приложив руку к этому богоугодному делу», — сказала она.