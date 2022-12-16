Женское бизнес-сообщество Махачкалы организовало праздник для детей военнослужащих

Сегодня, 16 декабря, Дагестанское региональное отделение «Женщины бизнеса» и ассоциация «Матери России» по городу Махачкале организовали предновогоднее мероприятие для детей участников специальной военной операции.

По словам председателя ассоциации «Матери России по Махачкале» и руководителя ДРО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасуловой, с просьбой о проведении предновогоднего вечера в ассоциацию обратилась мама одного из детей. В общей сложности в зале уютного махачкалинского ресторана присутствовало около 100 детей и их мам. Ребят ждали с душой накрытые столы, развлечения аниматоров, выступления звезд дагестанской эстрады.

По словам Сефижат Магомедрасуловой, в Дагестане также создано сообщество матерей, сестёр и жён погибших военнослужащих. По инициативе матери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат

Гаджимагомедовой, организация названа «Сила матерей». Проведено уже несколько мероприятий, в частности, в музее «Россия моя история» прошла встреча «Пою я оду Матери», приуроченная ко Дню матери. Также состоялся мавлид в женском центре «Муслимат». «Подобное объединение существует только в Дагестане. Мы активно взаимодействуем с другими регионами России, обмениваемся опытом. Тесно сотрудничаем с Муфтиятом Республики Дагестан, Народным Собранием, общественными организациями. В дальнейшем у нас также будет много различных мероприятий. В ближайшее время планируем ещё одну встречу, но уже непосредственно с матерями погибших военнослужащих. Ну а сегодня организаторам очень хотелось хоть немного поднять настроение гостей. И нам, конечно же, было очень приятно видеть радостные улыбки на лицах детишек и их мам», — отметила Сефижат Магомедрасулова.