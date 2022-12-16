Общество

Женское бизнес-сообщество Махачкалы организовало праздник для детей военнослужащих

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Сегодня, 16 декабря, Дагестанское региональное отделение «Женщины бизнеса» и ассоциация «Матери России» по городу Махачкале организовали предновогоднее мероприятие для детей участников специальной военной операции.

По словам председателя ассоциации «Матери России по Махачкале»  и руководителя ДРО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасуловой, с просьбой о проведении предновогоднего вечера  в ассоциацию обратилась  мама одного из  детей. В общей сложности в зале уютного махачкалинского ресторана  присутствовало около 100 детей и их мам. Ребят ждали с душой накрытые столы, развлечения аниматоров, выступления звезд дагестанской эстрады.

По словам Сефижат Магомедрасуловой, в  Дагестане также  создано сообщество матерей, сестёр и жён погибших  военнослужащих. По инициативе матери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова  Сапижат

Гаджимагомедовой, организация названа «Сила матерей».  Проведено уже несколько мероприятий, в частности,  в музее «Россия моя история» прошла встреча «Пою я оду Матери», приуроченная ко Дню матери. Также состоялся мавлид  в женском центре «Муслимат». «Подобное объединение существует только в Дагестане. Мы активно взаимодействуем с другими регионами России,  обмениваемся опытом. Тесно сотрудничаем с Муфтиятом Республики Дагестан, Народным Собранием,  общественными организациями. В дальнейшем у нас также будет много различных мероприятий. В ближайшее время планируем ещё одну встречу, но уже непосредственно с матерями погибших военнослужащих. Ну а сегодня организаторам очень хотелось хоть немного поднять настроение гостей. И нам, конечно же, было очень приятно видеть радостные улыбки на лицах детишек и их мам»,  — отметила Сефижат Магомедрасулова.

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