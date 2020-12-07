Женский доктор Лейла Джамалудиновна

Лейла Шабанова — известный женский доктор. Она уже много лет оказывает помощь будущим мамам. Ее врачебная деятельность связана и с особым психологическим и эмоциональным состоянием, когда, помимо медицинской помощи, необходимо включать и личностный подход к каждой пациентке. Она родилась и выросла в семье врачей Гасаевых, имена которых известны, в том числе и за пределами республики. В семье всего было пятеро детей, три брата и две сестры, каждый из которых в последствии получил высшее образование.

Родилась Лейла Джамалудиновна 1965 году в с. Тпиг Агульского района. Закончила Тпигскую среднюю школу на отлично, в 1982 году поступила в Дагестанский медицинский институт, на лечебный факультет, который закончила в 1988 году.

Для повышения квалификации прошла интернатуру и была направлена в больницу скорой медицинской помощи г. Махачкалы, где проработала до 1994 года. Там, конечно, получила огромную практику в оказании неотложной помощи населению, что очень пригодилось в дальнейшей работе.

Работать начала ещё в институте, на третьем курсе, в гинекологии брала ночные дежурства для практики.

Стать врачом мечтала с детства, это во многом связано с тем, что она выросла в семье медиков и постоянно слышала от родителей об оказании медицинской помощи больным, и, конечно, гордилась своими родителями, потому что они работали в сложные и трудные годы. Ей запомнились рассказы отца, Джамалудина Гаджиевича, о том, как он шёл на вызовы в другие села пешком с ружьем среди ночи, особенно зимой, когда снега по колено, и рядом выходили волки.

Пример родителей стал определяющим, и другую профессию Лейла Джамалудиновна для себя не представляла. Она и по сей день находит во врачебном деле особую актуальность и интерес. Лейла Джамалудиновна признается: «Моя профессия ещё помогает появлению на свет здоровых детишек».

Замуж вышла в 1987 году после пятого курса. Муж, Шабанов Шабан Курбанович, закончил филологический факультет педагогического института.

В 1988 году появилась на свет старшая дочь, а в 1992 году — вторая.

Старшая дочь, Сабина, замужем, имеет двоих детей, закончила фармацевтический факультет Медицинской академии в 2009 году. Сегодня живет и работает в Москве.

Вторая дочь, Ашура, замужем, имеет троих детей. Она закончила институт моды и дизайна в Махачкале в 2012 году.

В Дербент переехали по семейным обстоятельствам в 1994 году, здесь Лейла Джамалудиновна прошла первичную специализацию по акушерству и гинекологии и начала работать в роддоме Дербентской ЦГБ. В 1999 году при женской консультации открыли дневной стационар, и она перевелась туда заведующей. Здесь же работает и по сей день.

Лейла Джамалудиновна признается: «В дневном стационаре работаю уже 21 год, работу свою обожаю, нравится помогать людям, когда они приходят со своими детками счастливые и радостные, это невольно заряжает удивительными эмоциями».

На сегодняшний день общий стаж работы Лейлы Шабановой составляет 35 лет, из них акушер-гинекологом 26 лет. Она, будучи врачом высшей категории, неоднократно получала дипломы и благодарности за хорошую работу.

Лейла Шабанова всегда оказывает всю возможную помощь и своим землякам, уроженцам Агульского района. Благодаря ее работе и самоотдаче сотни женщин обрели здоровье и радость жизни. Ее медицинская консультация доступна каждой женщине, которая столкнулась со сложностями в плане здоровья, и она, как доктор высокой квалификации, признается, что врачевание — это не просто профессия, это призвание, которое формирует не только твою жизнь, но и жизнь других людей.

Жавгарат Хамазаева