Женская команда по пляжному регби стала победителем Кубка России

В завершившемся Кубке России по пляжному регби принимали участие восемь женских команд. На верхнюю ступень пьедестала поднялась женская команда по регби из Дагестана.

Эта победа стала первой в активе наших регбисток на соревнованиях такого уровня. С чемпионками России и тренерским составом встретился Владимир Васильев 26 августа.

Глава республики отметил, что регби — молодой, но популярный в республике вид спорта, а также отметил волю к победе наших девушек, которые вырвали победу в сложном матче.

Тренер сборной Магомед Гаджимагомедов сказал, что успех команды обусловлен всесторонней поддержкой сборной и вниманием к развитию физической культуры и спорта в Дагестане.

В рамках мероприятия спортсменки были отмечены благодарностью Главы РД, а тренера медалями «За заслуги в области физической культуры и спорта Республики Дагестан».