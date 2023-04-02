Республиканское военно-патриотическое движение имени Героев Российской Федерации Магомедтагирова А.М. и Омарова М.О. «Наши герои люди из стали» совместно с ДРОО «Союз женщин Дагестана» дает старт акции под названием «Женщины Дагестана на фронте и в тылу».

Акция приурочена к приближающемуся празднику Победы в ВОВ.

Цель акции — увековечение памяти горянок, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на фронте и трудились в тылу, отметить вклад участниц СВО, воспитание чувства патриотизма и любви к Отечеству у подрастающего поколения.