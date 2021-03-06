Женщина-герой, женщина-летчица Бавер Джафарова

В преддверии Международного женского дня в Дагестане вспоминают женщин, внесших вклад в историю и развитие республики. Одно из таких имён — Бавер — советская летчица родом из села Чуртах. Дочь златокузнеца и домохозяйки. Впервые Бавер совершила свой самостоятельный полет в 17 лет в 1937 году. Она любила аэроклуб, проводила в нем много времени.

Когда началась Великая Отечественная война, Бавер оказалась первой женщиной-летчицей из Дагестана. Её вклад в победу неоценим. Она готовила лётчиков для советской армии.