Жен и дочерей военнослужащих буйнакского военного гарнизона поздравили с Международным женским днем

Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов оказал содействие в организации праздничного концерта Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» в городе Буйнакске.

Коллектив выступил перед семьями военнослужащих буйнакского военного гарнизона. Подарком стали и песни, прозвучавших в исполнении ансамбля русской песни «Волна» Республиканского дома народного творчества.

Завершилась концертная программа танцами, исполненными творческими коллективами Буйнакского района.

На концерте присутствовали не только дети и жены военнослужащих – участников СВО, а также женщины-военнослужащие и молодые ребята, проходящие срочную службу в разных частях Буйнакского гарнизона.