Общество

Жен и дочерей военнослужащих буйнакского военного гарнизона поздравили с Международным женским днем

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Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов оказал содействие в организации    праздничного концерта Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» в городе Буйнакске.

Коллектив выступил перед семьями военнослужащих буйнакского военного гарнизона.  Подарком стали и песни, прозвучавших в исполнении ансамбля русской песни «Волна» Республиканского дома народного творчества.

Завершилась концертная программа танцами,  исполненными творческими коллективами  Буйнакского района.

На концерте присутствовали не только дети и жены военнослужащих – участников СВО, а также женщины-военнослужащие и молодые ребята, проходящие срочную службу в разных частях Буйнакского гарнизона.

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