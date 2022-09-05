Общество

Желающие стать лидерами в сфере социального предпринимательства приглашаются в Нижегородскую область на «Территорию ритма»

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Гражданам, которые хотят научиться социальному предпринимательству и уже сформировали идеи для социального бизнеса предоставилась возможность принять участие в международном инклюзивном форуме социальных предпринимателей и социально-ориентированных лидеров «Территория Ритма».

Форум состоится с 8 по 11 сентября в Нижегородской области. Для участия в мероприятии приглашаются граждане от 18 лет. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Заявку можно подать на официальном сайте проекта http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года.

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