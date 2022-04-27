Образование

Жду от организаторов (ЕГЭ) добросовестной работы: Сергей Меликов

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Сергей Меликов опубликовал в личном канале в «Телеграм» комментарий к прошедшему сегодня совещанию по вопросу проведения ГИА-2022.

Глава Дагестана отметил, что выполнено много работы в рамках подготовки экзаменационных пунктов и их работников. Он также рассказал о внедрении новшеств — технологий, позволяющих повысить уровень объективности в реализации аттестации выпускников. Однако основной акцент был сделан на работниках ППЭ, в частности на работе организаторов. «Жду от непосредственных организаторов экзаменационной кампании добросовестной работы,» — сказал он.

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