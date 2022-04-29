Ждать ли капитуляции «Азова»

Как Зеленский толкает нацистов к гибели

Очередное прекращение огня на «Азовстали» для организации гуманитарного коридора, конечно, не позволило решить вопрос полного вывода мирного населения, которое, возможно, все еще находится в подземных убежищах и помещениях комбината, поскольку в последние дни, судя по отснятым боевиками «Азова» роликам, именно они, гражданские лица, по тем или иным причинам попавшие в эти «катакомбы», стали главным «живым щитом» для нацистов, надеждой на то, что под их прикрытием удастся выбраться и им. Надеждой несбыточной и совершенно невероятной.

Предоставляя коридор с последующей перспективой убытия на территорию ДНР и России или в районы, еще находящиеся под контролем киевского режима, Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию подчеркивает, что эта мера распространяется только на гражданских лиц, которые также в обязательном порядке будут подвергнуты проверке. Для боевиков же, иностранных военных и наемников есть только один путь, чтобы остаться в живых – сдаться в плен. Никаких других вариантов российская сторона для них не предполагает.

Поэтому нацисты и не выпустят гражданских, среди которых есть их собственные семьи. Именно поэтому Ирина Верещук заявила, что договоренностей о гуманитарных коридорах из «Азовстали» на сегодня нет, фактически отвергая возможность, предложенную Россией.

«Мы обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц. В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста», – заявила Верещук.

Таким образом есть все основания утверждать, что нацисты и Зе-команда действуют в вопросах срыва эвакуации гражданских из «Азовстали» совершенно согласовано. Однако при этом нацисты в этой ситуации оказываются объектом «разводки».

Дело в том, что наши войска предлагают им самое дорогое – жизнь, в случае сдачи в плен. И можно не сомневаться, что это обещание будет выполнено – они останутся живыми и здоровыми, тех, кто ранен – подлечат. В противном случае они будут уничтожены.

И именно второй вариант кажется киевскому режиму предпочтительным. Поэтому Зеленский и Ко с запредельной хуцпой выдвигают Москве не предложения, а «требования» по «Азовстали», построенные таким образом, что они гарантированно будут отвергнуты. Хотя у Киева и так нет ничего, что бы он мог предложить взамен и чем бы мог заинтересовать российскую сторону, он еще и дополнительно выдвигает «предложения» в особой хамской форме.

Таким образом Зеленский с подельниками стремятся выглядеть предельно «крутыми» в глазах западных хозяев и местных нацистов – и те, и другие требуют от них «несгибаемой твердости» и продолжения войны.

При этом суету с этими «предложениями», совместно с апелляцией к Гуттерешу и подобным мировым фигурам, Зеленский подает как работу по спасению «хлопчиков з Азова», поскольку очень опасается обвинений в «сдаче» боевиков нацистского соединения (именно их активно используют в информационной борьбе его противники из лагеря Порошенко).

Кроме того, он уже объявил, что гибель «азовцев», к которой он их усиленно подталкивает, станет для нацистского режима основанием для прекращения мирных переговоров. Все возможные пропагандистские бонусы от них Киев уже получил, а сам факт их проведения заставляет западных хозяев волноваться.

Ну и, наконец, саму «героическая смерть» не сдавшегося «Азова» политтехнологи Зеленского постараются максимально обыграть в выгодном для него плане.

Во всех этих построениях есть главная опасность – вдруг боевики, засевшие на «Азовстали», сдадутся? Тогда всем этим прекрасным планам конец. Пока Зе-команде удается удерживать их от этого шага с помощью некоторого количества фанатиков, спешащих в «Валгаллу», и с помощью обещаний, что вот-вот вопрос об их выходе с оружием будет решен дипломатическим путем. Но обстрелы и бомбо-штурмовые удары хорошо прочищают мозги. И все больше тех, кто выбирает жизнь – в плен сдаются уже не только боевики ВСУ, но и «азовцы». Поступают даже сообщения о боестолкновениях между засевшими на комбинате. Так что все же остается надежда, что по крайней мере часть из них сдастся.

Что же до гуманитарных коридоров и режимов тишины, то благодаря им все же части гражданских, оказавшихся зажатыми на окраинах комбината, удалось выбраться. И уже поэтому эти решения российской стороны себя оправдали.

Борис Джерелиевский