Здравоохранение

Земские учителя и врачи могут получить земельные участки

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Координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаева внесла на рассмотрение законопроект о выделении на безвозмездное пользование земельных участков тем, кто работает на селе в области медицины и образования. Это станет дополнительной поддердивающей мерой для тех граждан, которые вызвались работать в отдалённых сёлах по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Напомним, что в нынешнем году планируется направить в села 180 медработников и 140 учителей.

В случае утверждения законопроекта, обеспечение сел важными социальными кадрами станет более реальным.

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