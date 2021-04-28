Земля и нехватка мест в детских садах стали главными темами прямого эфира Сергея Меликова

28 апреля врио Главы Дагестана Сергей Меликов отвечал на вопросы жителей и журналистов в прямом эфире. Часть вопросов касалась социальных тем, как нехватка мест в детских садах.

Отвечая на вопрос жительницы Махачкалы о том, что не может устроить ребенка в детский сад из-за нехватки мест и больших очередей, глава региона отметил: «Проблема системная. Действительно, хорошая рождаемость, есть динамика, ежегодный прирост составляет 10 тысяч человек. Это прекрасно, но существующие учреждения не справляются. На уровне правительства решаем вопрос, чтобы ускорить сроки открытия уже построенных детских садов, чтобы сократить очереди».

В Дагестане требуется построить 200 детских садов. На сегодня около 60 учреждений, возведенных по нацпроектам, сдадут в этом году. Однако есть проблемы с земельными участками для строительства новых детских садов, так как земли находятся в частной собственности, озвучил Сергей Меликов.

Глава региона призвал собственников земель к гражданской ответственности за подрастающее поколение, говоря что в свое время они как бы инвестировали свои сбережения, приобретая земли, намекая может, чтобы не заламывали запредельные цены под площадки для строительства социальных объектов.

Как по цитате из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «меня опять терзают смутные сомнения», что все собственники земель откликнутся на это благородное дело. Как, к примеру, меценат и инвестор Марат Шайдаев, который построил под ключ на личные средства, начиная с площадки, прекрасную современную школу со всеми условиями в селе Цмур Сулейман – Стальского района, которого приводил в пример в прямом эфире Сергей Меликов.

А может владельцы этих земель будут более сговорчивыми, если соответствующие структуры зададут им вопросы и тщательно проведут ревизию, как они вдруг в одночасье стали наследниками и правопреемниками собственности Советского государства в сотни гектаров земель, участков и угодий, что сегодня в Дагестане не могут найти участка земли под строительство детского садика или школы?

По итогам трехчасового прямого эфира Глава РД, делясь своими впечатлениями с журналистами, сказал: «Необходимо выработать программы, детально подойти к изучению вопросов. Но я понимаю, что люди хотят сегодня пользоваться этими благами. Мы идем по этому направлению, и те задачи, что мы ставим перед собой, сегодня в рамках прямого эфира были подтверждены. Людям важно улучшение качества их жизни».

Дагестанский народ надеется, что с новыми подходами к развитию региона, Сергей Меликов поэтапно воплотит в жизнь намеченное в интересах населения.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»