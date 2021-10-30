Земля должна объединять народы, а не разъединять их

Земля в Дагестане с каждым годом становится все ценнее. Земли отгонного животноводства имеют особое значение для укрепления экономики республики, сохранения стабильности в нашем обществе. На недавней сессии Народного Собрания РД Глава Республики Дагестан С. Меликов земельный вопрос обозначил как один из важнейших в настоящее время. Говоря о землях отгонного животноводства, Глава РД отметил, что это «проблема, которая требует тщательного разбирательства, консультаций на всех уровнях власти и главное с подключением институтов гражданского общества». Неурегулированность земельных отношений может служить одним из серьезных факторов, снижающих инвестиционную привлекательность республики.

Вся история нашей республики — это история земли дагестанской. Земля у нас больше, чем просто стратегический ресурс. За неё готовы идти на все, из-за неё враждовали, и даже в одной семье возникали и возникают трения с трагическими последствиями.

Сегодня скоропалительные решения, связанные с указанными землями, на самом деле, могут привести к негативным последствиям, потому что на землях отгонного животноводства (кстати, такая форма использования земли имеет место только в двух субъектах РФ) сфокусированы не только хозяйственные, экономические отношения. Они сегодня являются сосредоточением национальных, экологических, если хотите, и политических проблем народов республики. Эти земли составляют 1248, 3 тыс. гектаров, расположенные в основном в Бабаюртовском, Ногайском, Буйнакском, Докузпаринском, Кизлярском, Кизилоюртовском, Кумторкалинском, Магарамкентском районах Дагестана. На них ведут хозяйство десятки других горных районов республики. Поэтому оно (отгонное животноводство) стало образом жизни и хозяйствования для большинства наших агропромышленных структур. Поэтому такой спокойный, неторопливый подход Главы РД к земельной реформе, думаю, очень кстати. При ином отношении здесь можно наломать дров. Долгое время занимаясь межнациональными отношениями в республике, я в этом убеждался не раз. Мы еще не забыли события прошлого, когда из-за прикутанных хозяйств в Бабаюртовском районе возникло противостояние между представителями разных народов, которое сопровождалось стрельбой. Что же является причиной возникновения этих конфликтов в республике? На мой взгляд, это — во-первых, несоблюдение земельного законодательства.

Но мы никогда не должны забывать, что дагестанская земля – это основа межнационального мира и согласия в нашем обществе. Земля должна объединять народы, а не разъединять их. Эту миссию она выполняла испокон веков. За нее боролись, её защищали от внешних врагов, и она с благодарностью отвечала. Однако в настоящее время аспекты практического землепользования, часто становятся поводом для нарастания напряженности в межнациональных отношениях в нашей республике. В республике сложилась оптимальная система сохранения межнационального мира и согласия, основой которой является диалог общества и государства, именно благодаря развивающимся институтам гражданского общества. Как отметил С. Меликов их возможности необходимо использовать в этом вопросе в полной мере.

Ценным для нашей республики явился тот факт, когда при решении проблемы репрессированных, при такой нехватке земли и плотности населения на равнине народы Дагестана сумели договориться, и кумыки пошли на то, чтобы отдать свою землю братскому лакскому народу. Мы не должны этого забывать никогда. Это поистине поступок благородный, пик взаимопонимания между народами. Это и способствовало сохранению межнационального мира и согласия в республике в тот нелегкий период. Это результат умения принимать взвешенные решения, удовлетворяющие потребности народов, отвечающие их интересам.

Источник: Дагестанская правда