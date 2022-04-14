Экономика

Земли под реализацию задач импортозамещения предоставят без торгов

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В условиях​ ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций Правительство России приняло постановление «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022». Согласно документу, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, до конца 2022 года могут сдаваться в аренду без проведения торгов.

Условие — заинтересованное юридическое лицо должно производить на нём продукцию, необходимую для импортозамещения.

Источник: Дагестанская правда

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