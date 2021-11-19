Политика

Земельный участок спортбазы имени Али Алиева в Избербаше вернули в республиканскую собственность

Оставить комментарий

Верховный суд Дагестана постановил вернуть участок спортивной базы имени Али Алиева в республиканскую собственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минимущества.

«Удовлетворенные Избербашским городским судом исковые требования Минимущества Дагестана об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка – территории спортивной базы имени Али Алиева, находящегося в Избербаше, Верховным судом Дагестана были оставлены без изменений, и они вступили в законную силу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минимущество Дагестана продолжает работу по возврату незаконно отчужденного республиканского имущества.

Также читают:

В Дагестане взялись за экологические проблемы
Сергей Меликов принял участие в пленарном заседани...
В России стартовал конкурс "Лидеры России. Политик...
Владимир Васильев принял участие в обсуждении мер ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *