Земельный участок спортбазы имени Али Алиева в Избербаше вернули в республиканскую собственность

Верховный суд Дагестана постановил вернуть участок спортивной базы имени Али Алиева в республиканскую собственность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минимущества.

«Удовлетворенные Избербашским городским судом исковые требования Минимущества Дагестана об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка – территории спортивной базы имени Али Алиева, находящегося в Избербаше, Верховным судом Дагестана были оставлены без изменений, и они вступили в законную силу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минимущество Дагестана продолжает работу по возврату незаконно отчужденного республиканского имущества.