11 сентября в России — официальный День трезвости. Этот день призван в очередной раз напомнить гражданам, что пьянство – это пагубная привычка, а отказ от алкоголя – путь к долгой и здоровой жизни.

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поздравил граждан, напомнив об исторических фактах появления алкоголя в России: «Несмотря на миф, что алкоголь в России был всегда – Россия считалась одной из самых трезвых стран мира, производить алкоголь самостоятельно было нельзя, а купить вино из царских виноделен — было очень сложно», – напомнил Хамзаев.

Руководитель «Трезвой России» уверен, что в нынешнее время у России много различных вызовов, а «трезвый ум, ясный рассудок и психологическое здоровье общества – гарант незыблемости суверенитета нашей страны».

Хамзаев пожелал гражданам крепкого здоровья, благополучия, терпения и сил нашим гражданам: «Мы за сильную Россию! Мы за Трезвую Россию!».