Заявлено о провозглашении государства Федеративная Республика Украина

В областных и городских советах Харьковщины, Николаевщины, Сумщины и других областей Украины началось обсуждение Манифеста о создании нового государства.

Манифест

об образовании государства

Федеративная Республика Украина.

Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем и провозглашаем образование нового демократического государства Федеративная Республика Украина.

Когда ход событий приводит к тому, что люди разных наций и народов вынуждены расторгнуть политические узы, связывающие их с государственным объединением, диктаторскимии репрессивными методами, навязывающими обществу идеологию нацизма, они имеют неотъемлемое право занять самостоятельное и равное место среди держав мира, уважительное отношение к мнению человечества требует от них разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.

Когда длинный ряд вопиющих и бесчеловечных злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить наши народы смириться с неограниченным деспотизмом, диктатурой и полной реабилитацией нацизма, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народов Украины.

Народы Украины длительное время проявляли терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего правительства. История существования государства Украина– это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, целью которых является установление неограниченного деспотизма и неофашистской диктатуры.

Для подтверждения сказанного выше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты.

1.Проведена героизация нацистских преступников, виновных в геноциде и уничтожении сотен тысяч человек — украинцев, русских, евреев, поляков и людей других национальностей.

Ликвидирована свобода слова и печати, свобода собраний. Запрещена политическая оппозиция. Организована система тотальной слежки, расправ с неугодными и массовых убийств. Уничтожена система правосудия. Создана коррупционная модель государственного управления, приведшая к исходу из страны от 7 до 12 миллионов человек, лишённых средств к существованию.

7.Уничтожена система здравоохранения, что привело к катастрофическому вымиранию населения.

Проведена реформа образования, запрещено обучение на русском, венгерском и других языках.

Наконец, развязана гражданская война на Донбассе.

Правящий режим в Киеве объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал акты, претендовавшие стать законодательством и служившие для:

–проведения учений и расквартирования у нас вооруженных сил иностранных государств;

– освобождения посредством судебных процессов, являющихся таковыми только по видимости, от наказаний военных и полицейских, совершивших убийства жителей;

– прекращения нашей торговли с другими государствами;

— ликвидации рабочих мест;

– принуждения граждан к выезду из страны в поисках заработка;

– обложения нас налогами без нашего согласия;

– лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться преимуществами суда присяжных;

– отмены одних и принятия других законов, которые противоречат желаниям большинства населения Украины;

– отзыва предоставленных нам прав и свобод, отмены наших наиболее полезных законов и коренного изменения форм нашего правительства;

– приостановления деятельности органов местной и региональной власти и присвоения себе полномочий законодательствовать вместо нас в самых различных случаях.

Поэтому мы, представители областей Украины , имея в наших сердцах честность наших намерений, от имени и по уполномочию народов этих областей, торжественно записываем и заявляем, что эти области являются и по праву должны быть свободными и независимыми, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к киевской власти и что все политические связи между ними и государством Украина должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых государств они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство.

Нашей целью является объединение всех народов Украины, не желающих мириться с господством неонацизма и кровавых преступлений на нашей земле.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства и проведение полной денацификации и дебандеризации, введение уголовной ответственность за реабилитацию нацизма.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где каждый народ сможет говорить на своём языке. Количество государственных языков не ограничивается.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где главными целями будут обеспечение прав и свобод человека.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства, где будет обеспечена свобода вероисповедания и гарантирована независимость Церкви от государства.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства и наказание военных преступников, виновных в развязывании гражданской войны и массовом кровопролитии.

Нашей целью является создание демократического федеративного государства со свободной рыночной экономикой.

Нашей целью является нейтралитет и дружеские отношения со всем государствами мира.

Мы просим все страны мира признать государство Федеративная Республика Украина.

И да поможет нам в этом Господь.

Манифест открыт для подписания представителями областных и городских советов всех областей Украины.

Автор: Совет депутатов областей Украины