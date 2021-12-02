Культура, Общество

Заявление Совета при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека по поводу ущемления прав, этнических дагестанцев в местах лишения свободы

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В последнее время участились случаи проявления пренебрежительного, предвзятого отношения к дагестанцам, оказавшимся в следственных изоляторах, тюрьмах в различных городах Российской Федерации. Чувствовать себя чужим в своей собственной стране – ощущение не из приятных.

Мы считаем, что в период, когда народы Дагестана ведут решительную борьбу против ущемления прав человека, борется с идеологией терроризма и экстремизма, проявление к дагестанцам предвзятого отношения и издевательства над ними недопустимы.

Мы рассматриваем эти факты как провокацию против продолжающегося конструктивного диалога между Федеральным центром и властью Дагестана во имя преодоления кризисных явлений в экономике, повышения жизненного уровня населения, сохранения мира и стабильности. Они провоцируют нестабильность в обществе, направленную на ослабление государственности, порождение чувства неполноценности в собственной стране, активизируют сепаратистские настроения. А это —  фактор, эффективно работающий на наших недругов.

Мы решительно осуждаем такое преступное отношение к выходцам из Дагестана, забывая историю нашей страны, и призываем республиканские и федеральные правоохранительные органы принять меры, исключающие факты издевательства и унижения их человеческого достоинства.

Дагестанское общество не защищает виновных в совершении тех или иных преступных деяний, не увязывает подобные факты с национальной принадлежностью преступников. Ни в одной из сводок правоохранительных органов, ни в каких публикациях СМИ Дагестана не указывается этническая принадлежность совершивших противозаконные действия. Однако случаев не только подчеркивания национальности преступников-выходцев из Кавказа, в том числе и из Дагестана, но и рассмотрения дел с явно обвинительным уклоном по отношению к ним, все больше становится в нашем обществе.

Мы призываем не разделять граждан на различные сорта, а объединить наши усилия в совместной борьбе против преступников любой национальности, откуда бы они не были.

Мы уверены в том, что сплочение народов в многонациональной России, в том числе и в этой сфере, — это основа нашего единства, развития демократии в стране.

Принято на заседании Президиума Совета 26 ноября 2021г.

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