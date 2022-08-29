Завуч по воспитательной работе МКОУ «Хутхульская СОШ» Тамила Гададова выразила свое мнение по поводу капремонта школы

В этом году в программу капитального ремонта школ по проекту «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан» попали две школы Агульского района: Худигская и Хутхульская.

В обеих школах все работы уже завершены и готовы к запуску детей в уютные, светлые классы.

«Государство делает все, чтобы создать комфортные условия для пребывания наших детей в школах, но такого масштабного ремонта на моей памяти в Хутхульской школе еще не проводилось. Наша школа ведет свою историю с 1934 года за это время она выпустила в жизнь много достойных людей. Я сама училась в этой школе и в ней преподавали мои родители. И я являюсь очевидцем всех изменений в моей родной школе и могу сказать, что таких изменений я не припомню», — такое мнение выразила завуч по воспитательной работе МКОУ «Хутхульская СОШ» Тамила Гададова.

По словам преподавателя, для детей убранство класса имеет большое значение. Светлые и аккуратные помещения несут с собой чувства комфорта и настраивают детей на стремление к знаниям.

«Мои дети учились здесь, и я могу сказать, насколько важно чтобы у детей было желание учиться, не сомневаясь в том, что наша благоустроенная школа мотивирует учащихся на достижение новых вершин.

Сегодня несмотря на долгую историю наша школа имеет самый современный вид и обладает всеми необходимыми условиями для качественного образования наших детей», — заключила Тамила Абдулбариевна.

Напомним, что все мероприятия по проведению капитального ремонта завершены до 15 августа и школа готова к приему учащихся на сто процентов.

Батитай Габибулаева