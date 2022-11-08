Завод имени Гаджиева торжественно отметил 90-летие со дня своего основания

Завод имени Гаджиева торжественно отметил 90-летие со дня основания.

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 7 ноября, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённому празднованию 90-летия со дня основания АО «Завод им. Гаджиева», прошедшем в Русском драматическом театре им. М.Горького г. Махачкалы.

Абдулмуслимов от имени Главы республики Сергея Меликова поздравил «гаджиевцев» с 90-летним юбилеем предприятия.

«Это знаменательный день в истории промышленности, в истории всей экономики республики. Сегодня 90 лет с того дня, как в республике был запущен первый литейный цехи началась промышленная выплавка чугуна.

Завод им. Гаджиева — флагман дагестанской промышленности. Он достойно носит имя великого дагестанца, героя-подводника, Магомеда Имадутдиновича Гаджиева. В послевоенные годы завод освоил производство насосной продукции широкого применения, рулевых машин для строящихся военных и гражданских кораблей.

90-летие – это не просто срок, прошедший со дня основания завода, а целая эпоха большого трудового коллектива! Желаю крепкого здоровья, добра, благополучия, новых трудовых и творческих успехов!», — сказал Абдулмуслимов, обращаясь к участникам торжества.

В свою очередь, генеральный директор АО «Завод им. Гаджиева» Абдулвагаб Папалашов в своей приветственной речи выразил благодарность руководству республики Сергею Меликову и Абдулмуслиму Абдулмуслимову за высокую оценку деятельности завода, а также поблагодарил всех присутствующих на торжестве за оказанное внимание коллективу АО «Завод им. Гаджиева».

АО «Завод им. Гаджиева», основанный в 1932 году, является производителем и поставщиком насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких металлических шлангов, электрогидравлических рулевых машин. В довоенные годы завод занимался ремонтом промышленного оборудования и сельского хозяйства, выпускал товары народного потребления. 1 декабря 1942 года заводу было присвоено имя великого дагестанца, героя-подводника, Магомеда Имадутдиновича Гаджиева. Численность работников АО «Завод им. Гаджиева» составляет 555 человек, а объем производства за 2021 год достиг 539,5 млн рублей.