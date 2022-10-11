Завод «Авиаагрегат» выпускает технику для нужд армии.

Завод занимается производством аэродромного оборудования по техническому обслуживанию гражданских и военных самолетов на Российском рынке;

Комплектующих изделий и узлов для легковых автомобилей ОАО «АвтоВАЗ».

ОАО «Авиаагрегат» проводит научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, обучение и повышение квалификации специалистов, использует современные машиностроительные и авиационные технологии, производит поставки в режиме «точного времени», быстро реагирует на изменяющиеся требования потребителей, постоянно ведет поиск новых идей, разработок.

Многолетний опыт и тесное сотрудничество с авиационной промышленностью внутри страны и поставка изделий на внешний рынок (Китай, Индия, Алжир, Германия, Чехия, Аргентина и т.д. — всего более 40 стран мира), участие в программе «Буран» – свидетельствуют о высоком качестве продукции предприятия.