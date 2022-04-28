Заветам Сороса верны

Нацистам нужно время, чтобы разрушить Украину до основания

После более чем пятидесяти дней боевых действий украинцев посетила пугающая мысль: русские до сих пор так и не начали воевать по-настоящему. Это утверждение звучит на многих украинских ресурсах и пабликах. Как это, в их представлении, воевать «по-настоящему»? На это они отвечают: так как ВСУ восемь лет воевали в Донбассе – нанося ракетные и артиллерийские удары по заводам и фабрикам, шахтам, газопроводу, водонасосным станциям, ЛЭП, подстанциям, больницам, школам – по всем критически важным объектам инфраструктуры. Это, если даже не касаться ударов по жилым кварталам, с желанием «набить как можно больше сепаров», пусть даже и гражданских. Украинские каратели уничтожали не только жизни, но и саму возможность жизни, с радостью цитируя фразу из американского фильма про «вбомбливание в каменный век».

И вот, сегодня украинцы сообразили, что российские войска имеют все технические возможности действовать в отношении них так же, как их «хлопцы» поступали в отношении донбассцев. Более того, русские могут это делать на гораздо более высоком военно-техническом уровне – поражая абсолютно любой объект на выбор. Несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду и беспочвенные обвинения, которые они охотно подхватывают, малороссы все же понимают в глубине души, что русские так никогда не будут делать.

Мы щадим не только людей, но и стараемся максимально сохранить инфраструктуру. Но мысль о том, что все технические возможности для отправления противника в «каменный век» у ВС РФ есть, для украинцев крайне неприятна и некомфортна.

Прекрасно понимают это и на Банковой, и в украинском генштабе. Но их пугает совсем не это. Строго говоря, они сами отдают распоряжение о максимальном разрушении всех населенных пунктов, откуда отходят украинские боевики. Они и по оставленным городам и селам продолжают лупить из РСЗО и орудий, несмотря на начавшийся «снарядный голод». Но даже при этом они не успевают все разрушить так, как им бы этого хотелось. Несмотря на бодрые заявления Зеленского, Арестовича и Геращенко, представители нацистского режима знают, что с тотальной войной дело швах, заканчиваются не только оружие, ГСМ, средства, но и сами «вояки». Ни о какой военной «перемоге» и даже об истощении противника речи не идет. Ведь, как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет.

Но, тем не менее, они стараются продержаться как можно дольше. Главная надежда здесь не на стойкость ВСУ, а на российскую пятую колонну. Уже сейчас украинские и западные эмиссары ведут кропотливую и адресную работу с представителями так называемой элиты – финансовой, культурной, политической. В ход идет все – обещание избавить от санкций, шантаж, прямой и завуалированный подкуп. А надо-то – всего в обмен на обещанные преференции продвигать «гуманистические начала», «антивоенные» лозунги, утверждения, что «спецоперацию» в Украине надо заканчивать.

В этом и лежит ключ к неожиданным для непосвященных людей выступлениям. Когда живой символ Крымской весны вдруг заявляет, что «символ Z сеет горе и трагедию», а патриотичнейший военный эксперт начинает «топить» за скорейший вывод войск с Украины, чтобы не допустить «афганизации», на их фоне не очень понятный выпад банкира Тинькова выглядит не таким уж и шокирующих. Чего ждать от олигарха? Как мы видим, усилия украинских спецслужб и структур, аффилированных с офисом Зеленского, дают определенный результат.

Пока что уличный протест, массовые беспорядки и майдан в России не заладились, и теперь заходят с другой стороны, подключая элиту и лидеров общественного мнения (ЛОМов). С одной стороны, с их помощью будут стараться давить на власти, требуя перемирия, переговоров, прекращения огня по принципу «лучше худой мир», с другой стороны – стараться сформировать у общества ощущение предательства в верхах, закулисных переговоров и тайных гешефтов. Этому должен способствовать официальный или приближенный к власти статус спикеров пораженчества (Наталья Поклонская, например – заместитель руководителя Россотрудничества).

Идеально для киевских нацистов было бы таким образом спровоцировать внутренний раскол в российском обществе. С помощью этого в Киеве рассчитывают протянуть время хотя бы для того, чтобы в странах НАТО успеть подготовить новых боевиков, в том числе и к применению западной техники, которую тоже постараются перебросить за это время.

Все для того, чтобы выполнить заветы Джорджа Сороса, еще в 2015 году заявившего, что главная задача украинцев – воевать как можно разнузданнее, кровавее, дольше. Также он заметил, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает украинцев «своими». «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», – сказал финансист. Суть нынешних украинских планов именно такова – они не скрывают, что намерены оставить России и ЛДНР лишь полностью выжженную землю, с разрушенными городами и селами. И им нужно время, чтобы реализовать эти намерения полностью.

Борис Джерелиевский