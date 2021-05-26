Завершился слет педагогов дополнительного образования близ села Гоцатль Хунзахского района

Около двухсот педагогов дополнительного образования приняли участие в Республиканском туристско-краеведческом слете, который проходил в Хунзахском районе Дагестана с 20 по 23 мая.

В эти дни дагестанским педагогам приходилось соревноваться в полевых условиях не только в профессиональных, но и в творческих аспектах, демонстрируя разнообразные навыки. По итогам соревнований победителем слета стала школа номер тридцать пять города Махачкалы, второе место заняли педагоги Кизилюртовской школы, бронза у команды Хунзахского района.

Напомним, Республиканский туристско-краеведческий слет работников дополнительного образования был посвящён празднованию столетнего юбилея автономии Дагестана.