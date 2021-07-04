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Завершился ремонт моста близ села Худиг

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Мост близ села Худиг восстановлен. К вечеру 3 июля по нему уже мог проехать транспорт. Опорная стена моста была разрушена после продолжительных проливных дождей. Таким образом в села Худиг, Арсуг и Буршаг не мог проехать транспорт. Других объездных путей не оказалось. Машины собирались по обе стороны от моста и обменивались пассажирами.

Руководство района сразу же выехало на место и оценило нанесенный стихией ущерб. Работы по восстановлению начались в тот же день. В ремонтных работах было задействовано семеро рабочих. Для скорейшего восстановления пути 3 июля был организован субботник, в котором приняли участие жители всех трёх сел.

Худигцы, арсугцы и буршагцы выражают искреннюю благодарность муниципальным властям и всем тем, кто непосредственно принял участие в восстановлении сооружения.

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